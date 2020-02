Stiri pe aceeasi tema

- ”Noi, cei din Lombardia, suntem tinuti la distanta cu greata de persoane care traiesc în mijlocul gunoaielor, sau nu au bidet si de persoane a caror capitala are canalele pline cu copii abandonati”.Declaratia apartine lui Niccolò Fraschini, consilier municipal în orasul…

- Secretarul general adjunct al Guvernului Cristi Barbu afirma intr-o postare pe Facebook referitoare la coronavirus, ca cele mai bune lucruri pe care le putem face in aceasta situatie sunt sa ramanem calmi si rationali, sa ne informam corect si sa tinem cont de regulile normale de igiena, adaugand ca…

- Bacteriile din spitalele romanești vor avea un adversar pe masura in noul coronavirus, daca acesta va ajunge și in țara noastra. Aceasta este și ideea unei glume care a devenit virala pe Facebook. Cu toata ironia alaturarii termenilor ”virus” și ”viral”.Un personaj fioros din filmul de animație ”Kung…

- Un restaurant vietnamez din Praga a interzis intrarea clienților chinezi, cu scopul de a proteja "sanatatea publica" în fața epidemiei de coronavirus, provocând un val de critici, scrie AFP."Pentru a proteja sanatatea publica, restaurantul nu accepta temporar clienți…

- Mircea Radu a devenit, din prezentator, consilier al șefei TVR, Doina Gradea. De azi, el se va ocupa, printre altele, de imaginea televiziunii publice.”Mircea Radu este, incepand din aceasta luna, consilier in management al Presedintelui-Director General al TVR, Doina Gradea, atributiile sale urmand…

- "E de inteles ca putini oameni in Romania au vazut declaratia presedintelui ucrainean in original, adica in limba ucraineana, ci au luat traducerea in engleza, unde fraza originala 'Bucovina de Nord a fost luata de romani' a fost tradusa ca "Northern Bucovina was occupied by Romanians" ("Bucovina…

- Romanii Attila și Kinga Bertici au ajuns joi dimineața in Oimiakon, din regiunea siberiana Iakuția, cel mai friguros loc de pe planeta, la capatul unei expediții care a pornit de la Satu Mare anul trecut, la volanul unui Duster, arata PresaSM. Drumul de 11.500 de kilometri a fost o aventura extrema,…

- Fabio Tuiach (foto: www.triesteallnews.it) „Iisus nu a fost evreu”, asa sustine fostul pugilist Fabio Tuiach, consilier local din municipalitatea Trieste, oras in Nord-Estul Italiei, ales pe listele Lega (condusa de Matteo Salvini), in 2016, si transferat, apoi la formatiunea Forza Nuova. „Sunt un credincios…