- Proprietatea este construita pe 668 metri patrati, cu 11 camere si trei bai. Potrivit site-ului casei de vanzari, satul Cornatelu are o istorie indelungata, prima atestare documentara fiind, dupa I. C. Visarion, in 1497, pentru ca in 1531 sa o regasim drept mosie a lui Vintila Cornateanu, mare clucer,…

- In saptamana 2 – 8 ianuarie au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) 15 decese de gripa, cu 40% mai multe decat in saptamana anterioara. Cifra reprezinta un nou record al actualului sezon gripal. Totodata, au fost raportate și 15 cazuri de infecție simultana cu gripa…

- Un fost polițist, astazi pasionat de cautarea de comori cu detectorul de metale, a anunțat autoritațile ca a dat, din nou, peste ceea ce pare a fi un tezaur monetar. Arheologii confirma, dand detalii despre monedele descoperite.

- Centrul Infotrafic anunta, sambata, ca pe arterele rutiere principale, respectiv autostrazile A1 Bucuresti-Pitesti, A2 Bucuresti-Constanta, A3 Bucuresti-Ploiesti, DN 1 Ploiesti-Brasov, dar si la nivelul intregii tari, traficul se desfasoara pe un carosabil partial umed, fara precipitatii, cu vizibilitate…

- Orașul-stațiune Pucioasa, din județul Dambovița, este cunoscut in toata țara pentru apele binefacatoare de care pot beneficia turiștii, dar iese „la liman” și cu o zona superba de promenada și de pretrecere a timpului liber.

- Dupa 60 de ani de munca, Gheorghe Zamfir are, in sfarșit un muzeu ce-i este dedicat. Nu in Franța, Elveția ori Canada, unde a locuit și a cantat lumii bune, ci acasa. Oficialitațile orașului unde artistul s-a nascut și reintors dupa 30 de ani, Gaești, Dambovița, au facut posibila deschiderea centrului…

- Cele mai multe proiecte au fost depuse de solicitati din judetul Bihor (11 proiecte), urmat de judetele Dambovita (11) si Arges (9). La nivelul municipiului Bucuresti a fost depus un singur proiect, din partea Primariei Sectorului 5. Celelalte municipii care au solicitat finantare pentru piste pentru…

- Dintre acestea, 5 proiecte vizeaza modernizarea infrastructurii sociale si educationale din: · municipiul Sebes, pentru amenajarea unui centru comunitar multifunctional, va beneficia de 3.259.529 lei; · comuna Aninoasa (jud. Dambovita) va beneficia de 484.522,88 lei pentru un centru…