- Valentin Țicu, fundașul celor de la Petrolul, și-a prelungit contractul cu „gazarii” pana in 2026. Formația antrenata de Florin Pirvu a facut anunțul in cursul zilei de miercuri. Capitanul echipei și-a prelungit contractul cu Petrolul Ploiești pana in 2026! Crescut in Academia Petrolului Ploiești,…

- Jucatorul Bernardo Silva, curtat intens de PSG si FC Barcelona in aceasta vara si despre care s-a zvonit pentru o vreme ca ar urma sa se indrepte spre Arabia Saudita, va ramane in cele din urma la Manchester City, potrivit news.ro.Mijlocasul ofensiv portughez in varsta de 29 de ani, a ajuns la un…

- Contractul lui Neymar la Al Hilal e de pe alta lume! Brazilianul ia 500.000 de euro pentru fiecare postare pe care o face pe rețelele de socializare despre Arabia Saudita. Ce alte pofte ii fac șeicii și cum este rasfațat fotbalistul internațional.

- Nu a semnat contractul decat in momentul in care a primit garanții ca o sa poata intra in Arabia Saudita cu cainele familiei, iar dupa primul meci a realizat cat de mare ar fi fost paguba pentru el. Fabinho a avut o surpriza dupa debutul la Al-Ittihad: un jurnalist l-a oprit la „zona mixta” și […] The…

- Gheorghe Hagi ramane fara cel mai important jucator din atac, cu doar doua zile inaintea partidei retur cu Flora Tallinn, din turul trei preliminar al Conference League. Denis Alibec are oferte din Arabia Saudita din Qatar și este foarte aproape sa semneze un contract de 800.000 de euro. Farul nu incaseaza…

- Senegalezul Sadio Mane (31 de ani) a semnat in aceasta seara cu Al Nassr, care l-a cumparat de la Bayern Munchen cu 30 de milioane de euro. Fotbalistul va incasa 40 de milioane de euro pe sezon in Arabia Saudita. Al Nassr a anunțat un transfer rasunator. Dupa Benzema, Kante și Mahrez, in Arabia Saudita…

- Fabinho (29 de ani), mijlocașul brazilian al „cormoranilor” a trecut ieri vizita medicala și se va angaja la Al-Ittihad. Contractul sau va fi pe trei sezoane. Inaintea lui mai plecasera Firmino, la Al-Ahli, și Henderson, la Al-Ettifaq. ...

- Ciro Immobile (33 de ani) e tentat cu un contract de 15 milioane anual pana in 2026 plus 5 milioane bonus de instalare. Președintele Claudio Lotito il considera insa netransferabil: „Ciro face parte din familia noastra și nu e de vanzare nici pentru 50 de milioane”. Cluburile din Arabia Saudita continua…