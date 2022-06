Stiri pe aceeasi tema

Ultimul termen al procesului privind extradarea din Bulgaria a fostului ministru al Turismului Elena Udrea, care are de executat in Romania o condamnare de 6 ani de inchisoare, se va desfasura vineri la Curtea de Apel din Sofia.

Refugiatii de razboi din Ucraina urmeaza sa fie mutati din hotelurile de pe litoralul bulgaresc al Marii Negre in centre de primire inainte de inceputul sezonului estival, potrivit guvernului de la Sofia, citat de DPA.

Bulgaria va primi din iunie gaze naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite, a anuntat miercuri Guvernul de la Sofia, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Elena Udrea va mai sta cateva zile in arest in Bulgaria. Curtea de Apel din Sofia a amanat, marți, decizia privind cererea de extradare a fostului ministru. Magistrații bulgari se vor pronunța pe 18 mai in cazul Elenei Udrea, aceasta fiind a doua amanare.

Curtea de Apel București, aflata pe final de judecata in mega-dosarul de corupție al Elenei Udrea privind valiza cu bani pretins primita de la omul de afaceri Bogdan Buzaianu in cazul Hidroelectrica, verifica luni informațiile primite de la instanțele de la Sofia, care țin in arest fostul ministru.

Grupul rus Gazprom isi va suspenda livrarile de gaze catre Bulgaria incepand de miercuri, a anuntat marti seara guvernul de la Sofia, invocand refuzul sau de a respecta noile cerinte ale furnizorului, scrie AFP.

Judecatorii bulgari au dat decizia in cazul Elenei Udrea. Fostul Ministru va fi extradat in Romania. Soluția judecatorilor poate fi atacata insa cu recurs la Curtea de Apel din Sofia.

Premierul Nicolae Ciuca precizeaza ca in cadrul discutiilor cu omologul bulgar, Kiril Petkov, au fost abordate situatia interconectorului Bulgaria - Grecia si realizarea a cinci poduri peste Dunare, potrivit Agerpres.