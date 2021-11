Stiri pe aceeasi tema

- Medicii din spitalele din Romania, care ingrijesc pacienți cu Covid-19, au spus public povești și situații cu care s-au confruntat in ultimele luni de pandemie, in cadrul Maratonului Informarii, transmite Digi24. Evenimentul care a avut loc sambata in Capitala a fost menit sa vina cu informații și explicații…

- Medicii din spitalele din Romania, care ingrijesc pacienți cu Covid-19, au spus public povești și situații cu care s-au confruntat in ultimele luni de pandemie, in cadrul Maratonului Informarii. Evenimentul care a avut loc sambata in Capitala a fost menit sa vina cu informații și explicații specializate…

- Marturiile medicilor din spitalele din Romania sunt cutremuratoare: fiica unei asistente s-a imbolnavit și a murit, lasand patul de terapie intensiva mamei. Și ea a decedat. Soțul asistentei, infectat și el,...

- Poveste din filmele de groaza pe o secție ATI: Fiica decedata i-a lasat patul mamei, care a murit la randul ei, iar tatal, infectat și el, nu și-a putut inmormanta familia Poveste din filmele de groaza pe o secție ATI: Fiica decedata i-a lasat patul mamei, care a murit la randul ei, iar tatal, infectat…

- Marturiile medicilor din spitalele din Romania sunt cutremuratoare: fiica unei asistente s-a imbolnavit și a murit, lasand patul de terapie intensiva mamei. Și ea a decedat. Soțul asistentei, infectat și el, nu și-a putut inmormanta soția și fiica. „Revelionul e doar pentru supraviețuitori”.…

- Cifrele care ilustreaza evolutia pandemiei se mentin la un nivel ridicat RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Cifrele care ilustreaza evolutia pandemiei se mentin la un nivel ridicat - 11.725 de cazuri noi de COVID au fost raportate duminica si un grad de pozitivare a testelor de peste…

- Pandemia de covid face ravagii in toata lumea. Romania este in fruntea clasamentului privind țarile cu cele mai multe decese din cauza virusului. Artiștii romani care au murit de covid Printre cei care au fost rapuși de covid se numara și mulți artiști romani. Mulți actori de folclor și-au gasit sfarșitul…

- Doua persoane au murit noaptea trecuta la Craiova in timp ce așteptau eliberarea unui loc in secția ATI COVID a Spitalului Județean. In spitalele din Romania erau libere luni doar 24 de paturi la la Terapie Intensiva pentru persoanele infectate cu SARS-CoV-2.