Stiri pe aceeasi tema

- Actualul presedinte al FR Handbal, Alexandru Dedu, alaturi de Bogdan Voina, Constantin Din si Maximilian Gavrila, vor candida joi, 28 aprilie, in cadrul Adunarii generale a forului, pentru un mandat valabil in urmatorii ani la conducerea FRH, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- La un hotel de top din Buzau a avut loc zilele trecut o intalnire, oarecum surprinzatoare, finalizata cu un chef de pomina, a conducerii Federației Romane de Handbal cu edilul PSD al municipiului reședința de județ. Sub pretextul ca pregatește Adunarea Generala de Alegeri din 28 aprilie 2022, președintele…

- CS Rapid Bucuresti, liderul Ligii Nationale, o va infrunta in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin pe SCM Gloria Buzau, detinatoarea trofeului, potrivit tragerii la sorti efectuate luni la sediul Federatiei Romane de Handbal, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Gheorghe Tadici, antrenorul celor de la HC Zalau, care duminica a implinit 70 de ani, a vorbit despre alegerile la FRH ce urmeaza la finalul lui aprilie. Antrenorul veteran a avut parte de mai multe suspendari și amenzi in ultima perioada din partea Federației Romane de Handbal, dupa ce și-a bruscat…

- Mai mult de jumatate de milion de euro a intrat in acest sezon, in conturile Federației Romane de Handbal, numai din taxele de transfer, o suma imensa, dupa cum arata o analiza Eurosport Romania. Mai exact, 592.000 de euro, dupa ce, de cand a venit la conducerea FRH, Alexandru Dedu a inițiat o prevedere…

- Presedintele in exercitiu al Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, este unicul candidat la alegerile pentru sefia FRF din 12 aprilie, comisia de verificare a dosarelor respingand solicitarile lui Sorin Raducanu si Gabriel Seitan.

- Eric Zemmour, candidat de extrema dreapta la președinția Franței, a avut parte de un moment jenant, sambata, cand un barbat i-a spart un ou in cap chiar in momentul in care ieșea dintr-o mașina pentru a ajunge la un eveniment de campanie.

- In urma ședinței Comitetului Executiv al FRF din 22 februarie 2022, s-a stabilit ca Adunarea Generala a Federației Romane de Fotbal sa se desfașoare marți, 12 aprilie, cu incepere de la ora 11.00. Evenimentul se va desfașura pe Arena Naționala, cu respectarea tuturor masurilor de prevenție Covid-19…