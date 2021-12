Stiri pe aceeasi tema

- 53 de migranți au murit și 54 sunt raniți in urma unui accident produs in sudul Mexicului. Trei dintre raniți sunt in stare critica. Migranții erau ingramadiți intr-un TIR care a pierdut controlul sub greutatea lor și s-a rasturnat. Autoritațile mexicane spun ca cel puțin 53 de persoane au murit și…

- Este una dintre cele mai mari tragedii in randul acestor oameni care iși risca viața fugind de saracia și violența din țarile lor. In disperarea de a ajunge in Statele Unite, se lasa pe mana contrabandiștilor care ii inghesuie in camioane in condiții extrem de periculoase.

- Accident rutier grav in Mexic. 19 oameni au murit, iar 50 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a ajuns intr-o casa. La fata locului au intervenit mai multe echipaje ale politiei, pompieri si medici.

- Doi barbati au murit si alti zece au fost raniti, miercuri seara, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, in localitatea Iecea Mica din judetul Timis, informeaza News.ro. Din primele informatii a reiesit ca toate persoanele din masina rasturnata sunt migranti.

- Tragedie pe o autostrada din Mexic. 19 oameni au murit dupa ce un camion cu marfa lovit sase masini, unele dintre ele luand foc. Printre victime este si soferul TIR-ului.Autoritatile locale mentioneaza ca inca trei persoane au fost internate la spital in stare grava.

- Trei persoane au murit pe DN7, in județul Dambovița, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un camion. La fața locului se afla numeroase echipaje de la SMURD și ambulanța, pompieri și Poliție.