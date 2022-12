Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean bulgar, in varsta de 49 de ani, este cercetat penal dupa ce a fost depistat de politistii de frontiera giurgiuveni in timp ce incerca sa scoata din Romania, prin PTF Giurgiu, pe o platforma, un autoturism cautat de autoritatile din Belgia, potrivit Agerpres.''In Punctul de Trecere a Frontierei…

- Un cap tractor furat din Belgia a fost descoperit la intrarea in Romania, inmatriculat deja in Romania. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Varșand au descoperit un cap tractor marca Mercedes Benz, in valoare estimata de 24.000 de euro, cautat de autoritatile din Belgia.…

- Un cetatean bulgar in varsta de 48 de ani este cercetat penal dupa ce a fost depistat de politistii de frontiera giurgiuveni in timp ce incerca sa scoata din Romania, prin PTF Giurgiu, pe o platforma, un autoturism Porsche in valoare de patru sute de mii de lei, cautat de autoritatile din Belgia,…

- Fortele irakiene de securitate au retinut luni, pe aeroportul din Bagdad, un om de afaceri acuzat de implicare in furtul a 2,5 miliarde de dolari de la autoritatile fiscale, in timp ce incerca sa paraseasca Irakul, potrivit Ministerului de Interne.

- Polițiștii de frontiera timișoreni care au verificat un autovehicul in care se afla o tanara mama care ar fi intenționat sa iasa din țara și sa ajunga in Belgia au gasit un copilaș așezat pe bancheta din spate, sub o patura. S-a aflat și care ar fi fost motivul pentru care mama bebelușului, in varsta…

- Seful Sectiei de Chirurgie Cardiovasculara de la la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timisoara, Marian Gaspar, este acuzat de luare de mita. Medicul ar fi fost prins in flagrant, in timp ce lua 1.000 de euro, biroul sau fiind perchezitionat in cursul zilei de luni. Ofiterii DGA fac, luni, perchezitii…

- Rugby Europe a anunțat, vineri, 16 septembrie, noul format in care se va disputa Rugby Europe Championship, competiție la care participa echipa naționala de seniori a Romaniei. Astfel, incepand cu anul viitor, aceasta competiție se extinde de la șase la opt echipe care vor fi imparțite in doua grupe.…

- Sportivii romani au obtinut, duminica, dpua medalii de aur si una de argint la Campionatele Europene de Canotaj Under23 2022 de la Hazewinkel (Belgia).