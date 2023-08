Stiri pe aceeasi tema

- Un bistrițean și-a uitat cațelul inchis in mașina parcata la soare in parcare la Vivo Cluj, ieri. O clujeanca l-a vazut și a cerut intervenția de urgența a salvatorilor. In ciuda eforturilor depuse, cațelul a murit in timpul nopții. Scene greu de descris ieri, in parcare la VIVO Cluj. O clujeasnca a…

- Un accident mortal de circulație in care a fost implicata o mașina din Cluj s-a produs miercuri, 16 august, in jurul orei 15.00, la intrare in Grecia. ”A avut loc un accident in Grecia. O masina cu numere de Cluj, o familie soțul si soția au murit, iar copiii sunt in spital. Poate ii…

- Duminica, un tragic incident a avut loc la Baile Cojocna din județul Cluj, unde un barbat in jurul varstei de 50 de ani și-a pierdut viața. Cauza decesului pare sa fi fost un infarct. Numeroase persoane s-au mobilizat pentru a-i acorda primul ajutor barbatului, insa din pacate, eforturile lor de resuscitare…

- Accident socant intr-un camping din Cluj . Un copil de nici un an si jumatate a murit dupa ce a fost strivit de o masina pe care soferul incerca sa o parcheze. Incidentul s-a petrecut in timp ce parintii baiatului si cativa prieteni se aflau la iarba verde intr-un camping de la marginea localitatii.…

- Un cațeluș de 2 luni a murit intr-o mașina parcata in Bascov, Argeș. Polițiștii și pompierii au intervenit dupa ce au primit un apel privind prezența cainelui in condiții periculoase, la temperaturi ridicate. Chiar daca au spart un geam pentru a-l salva, cațelușul nu a supraviețuit, informeaza Mediafax.…