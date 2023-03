Stiri pe aceeasi tema

- Prima lor vacanta dupa Covid-19 s-a transformat intr-un cosmar. In august 2021, un cuplu de francezi care locuia in Guadelupa a inchiriat o casa in Palm Beach (Florida) prin serviciul Airbnb. Intentionau sa petreaca acolo o saptamana impreuna cu cei cinci copii ai lor. Dar la cateva ore dupa sosirea…

- Managerul lui Chelsea, Graham Potter, și familia sa au primit amenințari anonime cu moartea dupa seria slaba de rezultate a clubului din Premier League: „ei doresc ca și copiii mei sa moara”. Chelsea ocupa locul 10 in clasament, cu doua victorii in ultimele 14 meciuri, iar in acest an a marcat un…

- Barbat din Alba, reținut de Poliție dupa ce și-a amenințat cu moartea un vecin și i-a distrus poarta Un barbat din comuna Garbova a fost reținut de Poliție in urma unui scandal pe care l-a provocat in localitate. A distrus poarta unei gospodarii și l-a amenințat pe proprietar cu moartea. Potrivit IPJ…

- Iata ce filme poți vedea in luna februarie 2023 in cinematografe. Everything Everywhere All at Once Michelle Yeoh este fabuloasa in rolul lui Evelyn, proprietara unei spalatorii cu prea multe ganduri și nu suficient timp – cu prea multe vise și prea puțina dorința pentru a le realiza. Dupa cum se dovedește,…

- Doi tineri care s-au filmat dansand in fața unuia dintre principalele repere turistice ale Teheranului au fost condamnați, fiecare, la peste zece ani de inchisoare de catre un tribunal iranian, dupa ce inregistrarea video a devenit un simbol al sfidarii regimului politic din Iran, au anunțat activiștii…

- In aceasta zi de 25 ianuarie a anului 1947, in Palm Island, Florida, Al Capone, cel mai notoriu gangster din istoria Statelor Unite, a murit la patru zile dupa cea de-a 48-a aniversare, in urma unui atac de apoplexie, complicat de pneumonie. Cu mintea incetinita de ravagiile sifilisului, și-a trait…

- Trump nu e de acord cu raportul Comitetului Congresului ce ancheteaza evenimentele din 6 ianuarie, spunand ca totul este politizat. Fostul președinte al SUA, Donald Trump, a lansat vineri (23 decembrie) o declarație video inregistrata, postata pe rețeaua sa de socializare Truth, criticand ancheta comisiei…

- UPDATE: Sindicatul „Familia” Bacau, afiliat la Federația COLUMNA, face precizarea ca nu are nicio legatura cu amenințarile privind dosarul incendierilor celor 9 mașini parcate in curtea DGASPC Bacau și pentru care s-a deschis dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere prin incendiere,…