- Un barbat in varsta de 30 de ani din Turda, judetul Cluj, a fost arestat preventiv, sambata seara, pentru 30 de zile, dupa ce a fost inculpat pentru mai multe fapte de violenta produse in spatii publice. El a lovit mai multe persoane intr-un bar si intr-o sala de jocuri, unde a intrat avand asupra…

- Un barbat de origine britanica a lovit, pe o trecere de pietoni, o femeie insarcinata in 33 de saptamani. Aceasta a ajuns la spital cu fractura la unul dintre membrele inferioare, dar fatul nu a supraviețuit. Șoferul a fugit de la locul faptei, dar a fost prins pe aeroportul din Cluj, inainte sa paraseasca…

- In dimineața de miercuri, 11 ianuarie, a avut loc un accident de circulație intre un autotren frigorific și un camion cu remorca, produs pe drumul E81, in județul Cluj, in jurul orei 06:30. „Pompierii turdeni au intervenit in urma cu puține momente la un accident rutier petrecut la ieșire din Turda,…

- Un barbat din Campia Turzii s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins baut la volan pe o strada din Ocna Mureș. La finele saptamanii trecute polițiștii din Ocna Mureș au depistat un barbat de 53 de ani, din Campia Turzii, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada 9 Mai [...] Articolul…

- Un barbat de 36 de ani a lovit vineri cu pumnul angajata unei sali de jocuri din Sectorul 3 al Capitalei și a incercat sa-i fure banii. El a fost prins de polițiști și reținut pentru 24 de ore și ulterior arestat la domiciliu.

- ISU Cluj a anunțat un incendiu la o cisterna care transporta combustibil pe Autostrada Transilvania. Incidentul s-a produs pe sensul de mers Gilau - Turda, la kilometrul 35. Vom reveni cu amanunte...

- Cheile Turzii au fost acoperite de o plapuma de ceața, marți, fiind vizibila doar partea de sus, ceea ce a creat o iluzie optica spectaculoasa. Imaginea, mai jos. Ceața a creat o iluzie optica de poveste in Cheile Turzii, județul Cluj. Norii și ceața nu se pot distinge. Cheile Turzii alcatuiesc o arie…

- Un barbat si-a strivit, luni, degetele in masina de tocat carne, fiind nevoie de interventia echipajului de descarcerare si al medicilor de pe ambulanta, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes Satu Mare.