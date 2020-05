Stiri pe aceeasi tema

- O persoana suspecta ca ar fi infectata cu noul coronavirus a fugit din spital. Politia a fost alertata in urma unui apel la 112, in juru orei 18:33. Personalul medical a sesizat ca un barbat de 40 de ani a fugit dintr-un spital din Iasi in timp ce i se faceau investigatI medicale. Persoana figureaza…

- Un barbat de 31 de ani, din orasul Rovinari, judetul Gorj, suspect de COVID 19, care a fugit, duminica, din Sectia de Boli Infectioase a SJU Targu-Jiu, a fost prins luni, intr-un taxi, informeaza corespondentul MEDIAFAX.Politistii au deschis o ancheta, intocmind dosar penal pentru zadarnicirea…

- Potrivit unor informații neoficiale, un barbat plasat in carantina instituționalizata la complexul turistic Ceres din Monteoru a fugit in aceasta seara. Poliția și Jandarmeria scotocesc localitatea. Reprezentanții poliției si cei ai Prefecturii nu au putut fi contactați pentru a confirma sau a infirma…

- Personalul medical din mai multe secții ale Spitalului Județean Brașov a fost testat saptamana trecuta. Rezultatele pentru o parte dintre aceștia au fost pozitive, susțin surse medicale citate de BizBrasov. Secția de Gastroenterologie a fost prima care a fost atinsa de noul coronavirus dupa…

- Personalul medical din Sectia ORL de la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea este in izolare la domiciliu si a fost testat pentru noul coronavirus dupa ce un cadru medical din sectie a fost diagnosticat cu COVID-19, fapt confirmat de unitatea medicala, potrivit Agerpres.Potrivit unei informari…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca un suspect de COVID-19 internat la Spitalul Matei Balș din București pentru a fi testat pentru infecția cu noul tip de coronavirus, a plecat din spital. Medicii au anunțat poliția, care la aceasta ora il cauta pe barbat, potrivit digi24.ro. „Poliția Capitalei…

- Reprezentanții spitatului de boli infecțioase „Matei Balș” au alertat autoritațile azi dimineața, in jurul orei 09.50, fiindca un pacient suspect de coronavirus a fugit din spital.Barbatul suspect de infectarea cu virusul Covid 19 a disparut, pur și simplu, din spital!Grupul de Comunicare Strategica…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din Romania actualizat definitia de caz suspect sau confirmat cu COVID-19, dar si notiunea de ''contact apropiat'', venind cu precizari legate de persoanele care pot intra in aceste categorii, scrie digi24.ro.