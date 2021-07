Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 48 de ani și un baiat de 15 ani au fost loviți de un trasnet intr-o padure din zona localitatii Ciumarma. Ambele victime au suferit arsuri și primesc ajutor medical, a anunțat luni ISU Suceava.

- Alerte nowcasting de vreme severa! Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis, in dupaamiaza zilei de luni, 19 iulie, doua atenționari nowcasting (de fenomene periculoase imediate) COD ROȘU. Una dintre ele vizeaza mai multe localitați din județul Suceava. Mai exact, atenționarea…

- Apele Romane au transmis luni, 19 iulie, un avertisment privind pericolul de inundații, viituri și scurgeri de ape pe versanți, ca urmare a situatiei hidrometeorologica actuala si a prognozei meteorologica pentru urmatoarele 48 de ore. Drept urmare, in intervalul 19 iulie ora 12:00 – 21 iulie ...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți dimineața o atenționare meteo de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila in intervalul 29 iunie, ora 12:00 – 29 iunie, ora 22:00.In intervalul menționat, in zona Carpaților Orientali și in estul Carpaților Meridionali, ...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o noua atenționare meteorologica, de tip cod galben de ploi abundente și instabilitate atmosferica, valabila in zilele de 18 iunie și 19 iunie (pana sambata, la ora 23.00).In intervalul menționat, in Muntenia, Moldova, Oltenia și in Dobrogea și ...

- Riscul producerii de inundații in urma ploilor din ultimele zile și a celor care urmeaza nu a trecut.Printr-o noua atenționare hidrologica, specialiștii de la Apele Romane atenționeaza asupra pericolului existent in intervalul 17.06.2021 ora 11:00 – 18.06.2021 ora 24:00 pe raurile din ...