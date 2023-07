Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 47 de ani a fost depistat de politisti conducand pe autostrada A7 cu viteza de 204 km/h, acestuia fiindu-i retinut permisul de conducere pentru o perioada de 120 de zile, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, Catalina Paduraru.

- "Un echipaj de politie din cadrul Serviciului Rutier Bacau a depistat, pe DN 2-E 85, in afara localitatii Dumbrava, un conducator auto de 47 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe autostrada A7 cu viteza de 204 km/h. Barbatul a fost sanctionat contraventional de politisti cu amenda in valoare…

- Pe autostrada A7, polițiștii au depistat un barbat in varsta de 47 de ani care conducea cu viteza de 204 km/h. Permisul i-a fost reținut pentru 120 de zile, potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Bacau, Catalina Paduraru. “Un echipaj de politie din cadrul Serviciului Rutier Bacau a depistat, pe DN 2-E…

- Un barbat de 41 de ani a fost depistat in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 148 km h in localitatea Mircea Voda din judetiul Tulcea. Potrivit IPJ Tulcea, ieri, 14 iulie a.c., politistii Serviciului Rutier Tulcea au depistat un barbat, in varsta de 41 de ani, in timp ce conducea un autoturism…

- Conducatorul auto din Pașcani a primit o amenda de 2.900 de lei și i-a fost reținut permisul de conducere pentru 150 de zile Un conducator auto in varsta de 23 de ani, din municipiul Pașcani, a fost depistat de un echipaj de poliție din cadrul Serviciului Rutier Bacau in timp ce conducea un autoturism…

- Un barbat din Blaj a fost trimis in judecata, de procuroii Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj, pentru savarsirea infractiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat, fara permis de conducere și sub influenta alcoolului. La data de 22 mai 2023, dosarul a trecut de…

- Un tanar de 21 de ani a fost depistat de politisti vineri, 28 aprilie, in timp ce conducea masina cu o viteza de 201 km/ora pe DN 56A, in apropierea localitatii Vanju Mare, a informat news.ro.Soferul de 21 de ani a fost amendat cu 2.900 de lei si i-a fost suspendat permisul de conducere 120 de zile.Pe…

- VIDEO| Barbat de 59 de ani din Jidvei depistat de polițiști pe CONTRASENS pe autostrada A1: Amenda usturatoare și permisul suspendat 4 luni VIDEO| Barbat de 59 de ani din Jidvei depistat de polițiști pe CONTRASENS pe autostrada A1: Amenda usturatoare și permisul suspendat 4 luni In cursul zilei de duminica,…