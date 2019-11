Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa rampei de la intrarea in sectia de votare nu l-a impiedicat pe un pensionar invalid din Sibiu sa ajunga la urne, potrivit Digi24. Barbatul a avut probleme și in primul tur, cand a fost nevoit sa mearga la trei secții pana sa iși gaseasca numele pe lista. Pensionarul a urcat si a coborat singur…

- 1.176 de școli din Romania secolului XXI ne trimit copiii in curte, atunci cand aceștia trebuie sa mearga la toaleta. Sau, reformuland, ca sa priceapa și cei mai mulți dintre decidenții politico-administrativi, in 2019, spre finalul celui de-al doilea deceniu din secolul XXI, in Romania exista 1.176…

- Senatorul USR, Catalin Drula a publicat pe contul sau de Facebook primele rezultate de la sectia Auckland, Noua Zeelanda, unde votul s-a incheiat. "Primele rezultate ne-au venit din Auckland, Noua Zeelanda. Barna - 47,6-; Iohannis - 27,2-; Dancila - 5,2-; Diaconu - 4,2-. Votul s-a inchis acolo. Rezultatele…

- Cristian Tudor Popescu a prezentat, joi, in Deșteptarea, 10 motive pentru a o vota pe VV Dancila: 1. PSD Sibiu zice sa nu-i votam pe Iohannis și Barna, ca nu au nume romanești, ei au nume nemțesc și unguresc. Are dreptate PSD. S-o votam pe rromanca Dancila, care are un frumos nume rrom: danci inseamna…

- Pentru jurnalistul Eugen Istodor, asistam la ”inca o intoarcere din morți a jurnalismului”, iar pentru analista și profesorul Alina Mungiu Pippidi ancheta RISE este servita de SRI și SIE! Publicarea de catre RISE Project a materialului despre afacerile lui Dan Barna cu fonduri europene a imparțit opinia…

- "Se fac diverse pariuri cum o sa ia doamna Dancila si PSD-ul o sa ia voturile sa le puna intr-o straita (...) si o sa i le dea domnului Diaconu si se va intampla o mare schimbare de perspectiva. Eu sunt foarte linistit pentru ca romanii sunt oameni inteligenti si romanii inteleg care sunt optiunile…

- Candidatul umanist la Președinția Romaniei, Ramona Ioana Bruynseels, taxeaza modul in care autoritațile pregatesc procesul de votare al romanilor din strainatate, printr-o scrisoare deschisa adresata...