Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 66 de ani, din Gura Humorului, care plecase joi intr-o zona impadurita din Șaru Dornei, pentru a culege ciuperci, a fost gasit decedat vineri, la cateva ore dupa ce Poliția il daduse disparut și i se publicasera semnalmentele, in speranța ca va fi gasit.Mihalache Țocu se ...

- In aceasta seara Mihai Dolinescu, cunoscutul jurnalist sportiv, a fost gasit mort in casa lui din București. Ce se știe pana in aceste momente despre cauza decesului tanarului de 29 de ani.

- Specialiștii vorbesc despre un ciclon local care a facut prapad in cateva minute. Furtuna a fost precedata de un vuiet puternic auzit de localnicii de langa Gura Humorului. Apoi, arborii au fost rupți de vantul puternic ca pe niște bețe de chibrituri. Rafele au ajuns și la 200 de km viteza, spun specialiștii.…

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost reales in aceasta funcție la Conferința județeana de alegeri care a avut loc, joi, la Gura Humorului. Conferința de alegeri s-a desfașurat in prezența premierului Florin Cițu și a mai multor miniștri și lideri din conducerea centrala a PNL, ...

- Un avion de la firma Tarom care a decolat vineri din București a ajuns pe Aeroportul Internațional Cluj în 10 ore și dupa doua escale, potrivit antena3. Directorul Aeroportului Cluj a explicat pentru monitorulcj.ro ca avionul din…

- Politistii au demarat o ancheta in cazul unui copil dintr-o localitate suceveana care a suferit rani in zona fetei, dupa ce a manevrat gresit o arma de tir gasita de fratele sau in padure. Copilul, in varsta de 13 ani, din localitatea suceveana Solca, a descoperit arma in curtea casei sale,…

- Revenirea spitalelor Covid, cum este și Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, la statutul de non-Covid este prematura, a afirmat, vineri, la Gura Humorului, premierul Romaniei, Florin Cițu. „Este prematur sa discutam despre acest lucru", a ...

- Doar patru dintre cele 114 localitați din județul Suceava au ramas cu mai mult de 14 cazuri active de Covid-19: Suceava – 51 de cazuri, Gura Humorului și Șcheia- cu cate 15 cazuri și Vatra Dornei – 13 cazuri active. Doua localitați, Șaru Dornei și Gramești, sunt in zona galbena, cu ...