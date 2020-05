Stiri pe aceeasi tema

- Un arsenal de arme neletale si componente de arme detinute ilegal a fost descoperit dupa doua perchezitii efectuate de politisti la domiciliile unui barbat de 61 ani din judetul Galati, se arata intr-o informare transmisa, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei…

- Un barbat din localitatea Balilesti, care petrecea cu doi prieteni intr-o curte si a devenit agresiv cu politistii care incercau sa-i legitimeze, a fost retinut pentru 24 de ore, a anuntat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, potrivit Agerpres."In seara zilei de 12 aprilie,…

- Un barbat din localitatea argeseana Calinesti, care si-a lovit intentionat concubina cu masina, a fost retinut de politisti pentru tentativa de omor calificat.Potrivit unui comunicat transmis joi de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, cercetarile in acest caz au fost efectuate de…

- Peste 16.700 de pachete de tigari de contrabanda, in valoare de 170.000 de lei, au fost confiscate de politisti de la un satmarean prins in flagrant in Baile Felix, acesta fiind retinut, au anuntat, vineri, reprezentantii Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bihor. Potrivit unui comunicat…

- Un barbat din municipiul Galati a fost retinut pe baza de ordonanta, dupa ce a incalcat obligatiile impuse de controlul judiciar, se arata intr-o informare transmisa, joi, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).Potrivit sursei citate, politistii au fost sesizati telefonic de o femeie de…