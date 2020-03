Stiri pe aceeasi tema

- Cinci barbati au fost izolati la domiciliu si amendati cu cate 5.000 lei fiecare, dupa ce au participat la o petrecere data acasa la un barbat din orasul brailean Ianca, aflat in izolare la domiciliu, care a fost condus intr-un centru de carantina pentru 14 zile, iar pe numele lui a fost intocmit dosar…

- Politisti din cadrul Politiei Orasului Ianca s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe 29 martie, in jurul orei 21,00, mai multi barbati ar fi consumat bauturi alcoolice si ar fi ascultat muzica la domiciliul unui barbat, in varsta de 40 de ani, din Ianca, fata de care era dispusa masura izolarii…

- O persoana venita recent din Belgia si care avea obligatia sa stea in izolare la domiciliu a fost depistata de politistii de la Transporturi Feroviare Prahova intr-un tren pe ruta Ploiesti - Bucuresti. Procurorii au deschis in accest caz un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor.

- Un numar de 12 bucuresteni care sunt oficial in autoizolare la domiciliu nu au fost gasiti acasa, asa ca procurorii le-au deschis dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Directia de Sanatate Publica (DSP) incepe controale la persoanele izolate la domiciliu din cauza suspiciunilor de coronavirus.

- Un barbat din Olt, aflat in izolare la domiciliu, este cercetat penal dupa ce, marti, autoritatile nu l-au gasit acasa. El a fost reclamat de vecini ca se plimba pe strada, anunța MEDIAFAX.Barbatul din Olt, al treilea caz aflat in izolare și negasit acasa, este cercetat pentru „zadarnicirea…

- Un barbat din Olt, care trebuia sa stea in izolare la domiciliu, e cercetat penal dupa ce autoritatile nu l au gasit acasa, transmite antena3.ro. Barbatul e al treilea caz aflat in izolare este cercetat pentru "zadarnicirea combaterii bolilor".Potrivit unor surse locale, barbatul din comuna Milcov,…

- O persoana din Olt este cercetata penal dupa ce a fost gasita pe strada, desi era in perioada de izolare la domiciliu, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Pe numele acestei persoane a fost intocmit dosar penal pentru infracțiunea de zadarnicire a combaterii bolilor. O alta persoana, din Blaj,…

- O persoana din Olt este cercetata penal dupa ce a fost gasita pe strada, desi era in perioada de izolare la domiciliu, transmite Grupul de Comunicare Strategica.Grupul de Comunicare Strategica anunta ca in cazul persoanei din Olt, care a fost gasita pe strada, desi trebuia sa stea in izolare, a fost…