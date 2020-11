Stiri pe aceeasi tema

- Soferul unui autoturism Volkswagen a incercat o depasire riscanta a unui autotren care circula catre Letcani, iar in ultima clipa si-a dat seama ca depasirea nu are sanse de reusita deoarece in sens opus se apropia un autoturism. Soferul din Volkswagen a tras de volan la dreapta si a lovit roata camionului,…

- Clipe de coșmar la Botoșani. Un barbat de 29 de ani a injunghiat, in noaptea de sambata spre duminica, cu un cuțit, trei tineri pe o strada din localitatea Frumușica, județul Botoșani. Una dintre victime, un tanar de 22 de ani, a murit.Potrivit IPJ Botoșani, polițiștii au fost sesizați in…

- Un accident rutier grav s-a petrecut noaptea trecuta pe raza localitații Luna, in jurul orei 3,20. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un barbat a decedat, dupa ce amicul sau de pahar l-a injunghiat cu un cuțit. Incidentul a avut loc in seara zilei de 15 octombrie, la ora 20:10, in orașul Lipcani, raionul Briceni. Informația a fost confirmata de ofițera de presa a IGP, Mariana Bețivu.

- Doua femei și un barbat au fost grav raniți in urma unui conflict la Singerei. Oamenii legii au fost alertați ieri, in jurul orei 17:00, precum ca unei femei i-au fost aplicate lovituri cu un cuțit de bucatarie in regiunea mainii.

- Scene șocante s-au petrecut, miercuri, in centrul unui oraș din județul Botoșani. Un baiat de 15 ani a fost injunghiat de cinci ori de un coleg de liceu, la randul sau minor. Victima se zbate intre viata si moarte, au transmis medicii. Baiatul se deplasa spre liceul unde invata, iar la un moment dat…

- O femeie in varsta de 52 de ani din comuna constanteana Valu lui Traian se zbate intre viata si moarte dupa ce s-a stropit cu spirt si si-a dat foc, ea suferind arsuri pe 80% din suprafata corpului. Sotul ei a incercat sa stinga flacarile si a fost ranit la randul lui, potrivit news.ro.Pompierii…

