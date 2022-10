Stiri pe aceeasi tema

- Azi noapte, in jurul orei 0, pe Autostrada A1 Deva – Nadlac, sensul de mers Margina – Lugoj, a avut loc un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca un barbat, in varsta de 43 de ani, a condus o autoutilitara pe autostrada A1( sens…

- ACȚIUNE RUTIERA PE AUTOSTRADA A1 DEVA-NADLAC Avand in vedere faptul ca de la inceputul anului și pana in prezent pe tronsonul de Autostada A1, situat intre P.T.F. Nadlac 2 și nodul rutier Margina și pe Autostrada A6 s-au inregistrat mai multe accidente rutiere, in care au fost implicate vehicule de…

- Centrul InfoTrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane a informat ca pe Autostrada A1 Deva – Nadlac, la kilometrul 532, in zona localitații Șagu, județul Arad, s-a produs un accident rutier. Șoferul unui Audi a pierdut controlul volanului pe carosabilul umed și a lovit parapetul median,…

- Politistii Brigazii de Politie Autostrazi - A1 Deva - Nadlac au depistat in trafic, in zona localitatii Margina din judetul Timis, pe Autostrada A1, sensul de mers Lugoj - Deva, un sofer care conducea o masina Ferrari cu 230 km pe ora. Șoferul s-a ales cu o amenda dar și cu suspendarea dreptului de…

- Politistii Brigazii de Politie Autostrazi – A1 Deva – Nadlac au depistat in trafic, in zona localitatii Margina din judetul Timis, pe Autostrada A1, sensul de mers Lugoj – Deva, un sofer care conducea o masina Ferrari cu 230 km pe ora. Barbatul a fost amendat si i-a fost suspendat dreptul de a conduce…

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Poliție Autostrazi – A1 Deva – Nadlac au depistat in trafic, marți dupa-amiaza, pe autostrada A1, la km 431, calea 2, sensul de mers Lugoj – Deva, in apropierea localitații Margina, un barbat de 46 ani care a condus un autoturism Ferrari cu viteza de 230 km/h,…

- Polițiștii de pe autostrada l-au prins pe șofer, marți, in zona localitatii Margina, de pe Autostrada A1, sensul de mers dinspre Lugoj spre Deva, cu 230 km pe ora, la volanul unui Ferrari, potrivit News.ro . „La data de 26.07.2022, politistii din cadrul Brigazii de Politie Autostrazi – A1 Deva – Nadlac…

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Poliție Autostrazi – A1 Deva – Nadlac au depistat in trafic, pe autostrada A1 la km 431, pe sensul de mers Lugoj – Deva, in apropierea localitații Margina din județul Timiș, un barbat de 46 ani, conducea un autoturism cu viteza de 230 km/h, in condițiile in care limita…