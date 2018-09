Stiri pe aceeasi tema

- Politistii fac investigatii in vederea identificarii si depistarii unei persoane care a pulverizat continutul unui spray iritant-lacrimogen intr-o garnitura de metrou ce se afla la Statia Unirii 2, dupa care...

- O femeie in varsta de aproximativ 50 de ani a murit dupa ce, luni, s-a aruncat de la etajul șapte al unui bloc situat pe Calea Ferentari din București, in cauza fiind deschis un dosar penal pentru moarte suspecta, informeaza Poliția Capitalei.Polițiștii au deschis un dosar penal pentru moarte ...

- O femeie a fost muscata de caine in Bucuresti, in aceasta dimineata. Victima care se pare ca are in jur de 62 de ani a fost internata la Spitalul Universitar. Scenele teribile au avut loc in yona Eroilor din Capitala. Femeia a fost atacata din senin de un caine care a muscat-o de fata si de gat, potrivit…

- Polițiștii din București sunt in alerta dupa ce șoferul unei mașini care a lovit alte cinci mașini a fugit de la locul accidentului. Barbatul a fost somat de polițiști sa opreasca, insa acesta a refuzat. In timp ce era urmarit de polițiști, șoferul a pierdut controlul volanului și a lovit 5 mașini.…