- Pentru a simți ca sunt in siguranța și totul este bine pus la punct, un barbat din județul Bacau și-a gasit sfarșitul chiar in timp ce dezinfecta casa. Soția acestuia se afla in stare grava, iar medicii sunt rezervați in privința șanselor de supraviețuire.

- Un nou cadru medical a pierdut lupta cu COVID-19, murind la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, dupa ce a stat aproape zece zile la terapie intensiva. Barbatul de 60 de ani lucra pe ambulanța, in Suceava, și nu era cunoscut cu alte comorbiditați. Barbatul a fost transferat de la Suceava in stare…

- In ultimele 4 zile, alti 6 pacienti au fost externati, astfel ca numarul total al pacientilor vindecati a ajuns la 10.„Situatia de astazi in ceea ce priveste pacientii suspecti si confirmati este in felul urmator: in total avem 27 de pacienti internati, dintre care 2 sunt suspecti, 18 sunt confirmati,…

- Sambata seara, a venit confirmarea ca unul dintre pacienții internați in Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența din Drobeta Turnu Severin, un barbat in varsta de 50 de ani, este infectat cu virusul COVID-19.Pacientul a venit in data de 26 martie, in stare grava, și a fost internat…