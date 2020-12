Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Marea Britanie au decis sa reduca perioada de autoizolare impusa in timpul pandemiei de Covid-19 de la 14 la 10 zile pentru rezidentii care au intrat in contact cu persoane testate pozitiv si pentru turistii sositi din strainatate, informeaza Reuters, citata de agerpres .Masura va intra…

- Statul New York a inasprit restrictiile pentru limitarea raspandirii noului coronavirus la nivel national. Astfel solicita vizitatorilor americani sa faca doua teste COVID-19, inainte si dupa sosire, cu o perioada de carantina de trei zile in ele, potrivit Agerpres. Noua regula, anuntata sambata de…

- Rudy Giuliani, avocatul personal al presedintelui american Donald Trump, a declarat pentru New York Times ca a preferat sa dea publicatiei New York Post o copie a hardului de pe laptopul presupus a apartine lui Hunter Biden, intrucat alte portaluri de stiri ar fi cautat sa conteste informatiile de pe…

- Rudy Giuliani, avocatul personal al presedintelui american Donald Trump, a declarat pentru New York Times ca a preferat sa dea publicatiei New York Post o copie a hardului de pe laptopul presupus a apartine lui Hunter Biden, intrucat alte portaluri de stiri ar fi cautat sa conteste informatiile de pe…

- Irlanda a anuntat luni unele dintre cele mai dure restrictii din UE la momentul actual pentru a limita raspandirea Covid, inchizand afacerile din domeniul retail care nu sunt de baza, limitand activitatea restaurantelor si pub-urilor, iar cetatenii nu pot calatori mai departe de cinci kilometri de casa…

- Scoția va impune o carantina de doua saptamani, incepand de vineri, pentru a incetini raspandirea coronavirusului. Conform unor surse de la Serviciul Național pentru Sanatate, citate de Reuters, se așteapta ca ordinul „intrerupator de circuit”, care obliga intreaga populație sa stea acasa, sa intre…

- Elon Musk spune ca el și familia sa nu vor primi un vaccin impotriva coronavirusului cand va fi disponibil. Miliardarul sud-african a facut afirmația in timpul unui interviu acordat jurnalistei Kara Swisher de la New York Times, publicat luni, potrivit Business Insider. In timpul conversației, Swisher…

- Informatiile vor proveni de la Johns Hopkins, New York Times si Wikipedia si vor fi afisate pe o harta in culori, cu o medie pe sapte zile a noilor cazuri la 100.000 de locuitori, intr-o anumita zona. Harta va fi disponibila in 220 de tari si teritorii. Citeste si Waze imprumuta o functie…