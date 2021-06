Un bărbat a ieșit pozitiv la testul anti-drog după ce a mâncat pâine cu mac Un barbat din Marea Britanie susține ca a fost testat pozitiv pentru consum de droguri in cadrul unui interviu de angajare dupa ce a mancat paine cu mac. Acesta a pierdut postul dupa ce testul a aratat ca are opiu in corp. Barbatul spune insa ca nu s-a drogat și nici nu a luat vreun medicament care sa fi influențat rezultatul testului, potrivit Metro. El a povestit ca inainte de interviu a consumat sandvici facute cu un tip de paine cu semințe de mac de la un popular supermarket din UK și de aici ar fi pornit problemele sale. Medicii spun ca este posibil ca persoanele care consuma paine cu semințe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

