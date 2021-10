Un bărbat a fugit dintr-un spital din municipiul Braşov Poliția Municipiului Brașov a fost sesizata la data de 27 octombrie 2021, in jurul orei 21.00, de catre reprezentanții unei unitați spitalicești situata pe raza municipiului Brașov cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 46 ani, a plecat de la sediul acesteia, fara a reveni pana in prezent. Semnalmente: inalțime 1,60 m – 1,65 m, greutate aproximativ 50 kg, constituție astenica, par negru, tuns scurt, ten masliniu, ochi caprui, poarta barba. La momentul plecarii acesta purta o pereche de adidași de culoare neagra, deteriorați, o caciula de culoare neagra și era imbracat cu o salopeta,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

