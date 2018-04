Un barbat a fost depistat cu substante interzise in timpul unui control, in Vama Moravita

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 12 aprilie a.c., in jurul orei 20.30, politistii rutieri din Blaj, in timp ce actionau pe raza localitatii Tiur, l-au depistat pe un barbat de 35 de ani, din Blaj, in timp ce circula cu un moped, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de conducatorul…

- Un barbat din Blaj s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins in timp ce pescuia, intr-un lac, in perioada de prohibitie. Politia recomanda respectarea prevederilor legale privind pescuitul si reaminteste faptul ca, potrivit ultimelor norme in domeniu, in perioada 7 aprilie – 5 iunie inclusiv, sunt…

- Vineri, 16 martie 2018, in jurul orei 10.20, politistii din Abrud l-au depistat pe un barbat de 57 de ani, din Abrud, in timp ce conducea un tractor, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Totodata, in urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tractorul…

- Un brailean de 63 de ani este cercetat penal pentru furt, in conditiile in care a fost surprins de politisti cand fura dale de pe aleea pietonala a garii din Braila, iar la domiciliul acestuia au fost descoperite alte dale din beton, pe care le folosea in gospodaria proprie.

- Ieri, 7 februarie 2018, in jurul orei 20.05, politistii rutieri cadrul din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit pentru control, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, un autoturism condus de un barbat de 43 de ani, din comuna Mogoș. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Sambata, 27 ianuarie 2018, in jurul orei 18:30, un tanar in varsta de 25 de ani, din municipiul Hunedoara, care conducea un autoturism pe bulevardul 1848, din municipiul Hunedoara, in momentul in care a ajuns la intersecția cu strada Avram Iancu, nu a respectat semnificația indicatorului „cedeaza trecerea’’…

- Polițiștii clujeni au depistat, azi-noapte, un conducator auto care se afla la volan sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 17 ianuarie a.c., în jurul orei 00:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Cluj au depistat un barbat, de 38 de ani, din Cluj-Napoca,…

- Ieri, 15 ianuarie 2018, in jurul orei 16.00, politistii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș l-au depistat pe un barbat de 49 de ani, din comuna Unirea, in timp ce conducea, pe raza comunei Unirea, un tractor ce avea atasata o remorca neinmatriculata. Fata de barbat, cercetarile sunt continuate sub aspectul…