- Politistii prahoveni au intervenit, duminica, intr-un cartier din Ploiesti dupa ce au fost anuntati ca pe o strada un barbat se plimba cu un cutit in mana. Acesta a povestit ca a gasit cutitul in fata unui bloc. Oamenii legii au deschis dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de portul sau…

- Cand exista povești de dragoste, nici nu conteaza cum și unde se scriu ele. Oamenii care le traiesc dau paginile acestor povești in orice circumstanțe. Unii iși unesc destinele pe malul marii, alții in razboi, alții la spital. Acesta din urma este și cazul lui Rosario și Catia din Sicilia, care s-au…

- Un adolescent, in varsta de 16 ani, din capitala, este cercetat penal, dupa ce ar fi furat o motocicleta „Viper”. Oamenii legii au fost alertați de proprietar, care a spus ca pe parcursul nopții i-a fost furata motocicleta de pe strada Ion Creanga. Prejudiciul cauzat se ridica 10 000 de lei.

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Gorj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; B.T. Gorj, au organizat o actiune de prindere, in flagrant delict, pe 2 iunie, in municipiul Targu Jiu, a unui barbat, care ar fi predat unui angajat al unei societati de transport international…

- Un barbat a fost retinut de procurorii constanteni pentru 24 de ore, dupa ce si-a agresat fratele cu o bata si l-a lasat apoi sa zaca inconstient timp de mai multe ore. In momentul cand un echipaj medical a ajuns la victima, aceasta se afla in hipotermie, avand temperatura corpului de 26 de grade Celsius,…

- La data de 28 mai 2022, in jurul orei 18,30, polițiștii din Cugir au depistat un barbat de 49 de ani, din comuna Romos, județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Raul Mic din Cugir, avand permisul de conducere suspendat. Fața de barbat, cercetarile sunt continuate sub aspectul…

- Un tribunal din sudul Indiei l-a condamnat pe un barbat la 10 ani de inchisoare, fiind acuzat ca și-a determinat soția sa se sinucida, pentru ca nu era mulțumit de zestrea pe care a primit-o de la parinții acesteia.

- Duminica, 1 mai, un barbat a anunțat ca i-au fost furați doi cai de la stana. Autoritațile, puse pe treaba, au gasit animalele doua zile mai tarziu in județul Cluj. Polițiștii au reușit sa recupereze doi cai furați de la o stana, mai exact, un barbat din localitatea Corvinești a anunțat ca cele…