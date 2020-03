Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de 14 ani, care locuia la sud de Porto, in Portugalia, se crede ca este cel mai tanar european mort din cauza coronavirus. Acesta suferea de psoriazis, dar nu avea boli cu impact major. Baiatul a murit...

- Portugalia a decretat miercuri seara stare de urgenta, care permite in special guvernului sa restrictioneze libertatea de miscare pentru a opri evolutia pandemiei de coronavirus in aceasta tara cu 10 milioane de locuitori, relateaza AFP preluat de agerpres. ''Tocmai am decretat stare de urgenta.…

- Alexandru Iavorschi este un tanar din Turda care vrea sa ajute in aceasta perioada oferind Livrari de cumparaturi la domiciliu. “Ofer servicii de livrare a cumparaturilor la locuința, persoanelor care

- Autoritatile au informat ca in judetul Suceava a fost confirmat un nou caz de infectie cu noul coronavirus. Este vorba despre un tanar in varsta de 35 de ani care s-a intors recent din Italia. Acesta se afla in autoizolare la domiciliu, iar dupa confirmarea testului pentru coronavirus a fost internat…

- Avem iata 108 cazuri de coronavirus confirmate in Romania. Iata care sunt cazurile:Caz 103 : Barbat, 51 ani, Brasov, intors din Italia in 12.03. 2020, aflat in carantina.Caz 104: Tanar, 19 ani, Hunedoara D, contact al cazului 59.Caz 105: Copil, 4 ani, contact al cazului 59.Caz 106: Femeie, 43 ani, Hunedoara,…

- Guvernul portughez a decretat vineri stare de alerta, pentru a putea mobiliza protectia civila, politia si armata in vederea controlului epidemiei provocate de coronavirus, informeaza AFP. Decizia a fost luata de ministrii sanatatii si internelor si se aplica pe tot teritoriul Portugaliei, a anuntat…

- In urma testarii probelor, joi, la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, doua dintre acestea au ieșit pozitive. Au fost testate 70 de probe din 114. Aparatul nu poate testa mai mult de 70 de probe pe zi. In cursul zilei de vineri urmeaza sa fie testate celelalte probe ramase. Joi seara, la Spitalul…

- Noaptea trecuta, un baietel, in varsta de un an si doua luni, a necesitat transport cu izoleta la Spitalul de Boli Infectioase Galati pentru ca a intrat in contact cu tatal sau, revenit din Italia, pe data de 23 februarie. Toata familia copilului era autoizolata la domiciliu. „Tatal copilului a venit…