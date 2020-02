Stiri pe aceeasi tema

- Detașamentul de Pompieri Barlad a intervenit, duminica, in municipiul Barlad, la circa 800 metri de Centrul de Afaceri, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un autoturism, dupa un dig al raului Barlad. La sosirea echipajului de intervenție, incendiul se manifesta violent la un autoturism neinmatriculat,…

- Casa unei familii din localitatea timișeana Boldur a fost distrusa de flacari in aceasta dimineața. Doua camere au ars și acoperișul locuinței, iar o persoana a fost transportata la spital, dupa ce a suferit un atac de panica. Pompierii au fost solicitați sa intervina de urgența, miercuri dimineața,…

- Pompierii baimareni au fost solicitati in seara de miercuri, 15 ianuarie, pe strada Turnatorilor din Baia Mare, unde a luat foc acoperișul unei case. In urma incendiului au ars circa 80 de metri patrați de acoperiș din lemn, s-au deteriorat 2 tavane de rigips din doua incaperi și au fost distruse diverse…

- Trei echipaje de pompieri din cadrul Detasamentului Roman intervin, luni, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un magazin din localitatea Rediu - comuna Bara, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, proprietara magazinului,…

- Pompierii de la Garda de intervenție Ileanda, din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența (ISU) ''Porolissum'' Salaj, au intervenit in cursul dupa-amiezii zilei de sambata - 11 ianuarie, in jurul orei 18, pentru a stinge un incendiu izbucnit intr-o gospodarie din localitatea Gostila

- Doua autospeciale din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu” Cluj au intervenit pentru a stinge flacarile care au cuprins un autoturism aflat intr-o parcare de pe strada Fantanele din municipiul Cluj-Napoca. In momentul sosirii la fața locului, pompierii au gasit intregul…

- Un apel la 112 venit la ora 19.00, in prima zi a anului, i-a pus in alerta pe pompierii reșițeni. Un incendiu a izbucnit intr-un apartament dintr-un bloc aflat in zona Doman a Reșiței. Departamentul de Pompieri Reșița a trimis de urgența la locul incidentului trei autospeciale de stingere cu apa și…

- O mașina a luat foc, duminica dimineața, pe Bulevardul Garii, din Brașov. Autoturismul se afla intr-o parcare situata in apropierea Salii Sporturilor, iar flacarile s-au extins și la alt autovehicul. Autoturismul marca BMW, cu numere de Brașov, se afla intr-o parcare situata intre blocul cu numarul…