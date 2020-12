Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II- Csanadpalota au descoperit un autoturism marca Porsche, in valoare de 210.000 de lei, cautat de autoritatile din Germania. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota s-a prezentat in 10 decembrie, pentru efectuarea…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera si reținut pentru continuarea cercetarilor un autoturism fabricat in 2018, pentru care proprietarul acesteia, o firma de leasing din Germania, nu permite parasirea teritoriului U.E. In…

- Noua cetateni din Afganistan au fost depistati de politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecerea a Frontierei Nadlac II și I ascunsi in doua automarfare incarcate cu seminte de floarea soarelui, respectiv saci cu orez. Tinerii, solicitanti de azil in Romania, au incercat sa treaca ilegal…

- O familie formata din cinci persoane s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II cu documente de identitate neoficiale, din care reiese ca sunt „traci”, precum si cu o masina radiata din circulatie. Un barbat a fost imobilizat de politistii de frontiera ungari, pentru ca a devenit…