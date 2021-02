Stiri pe aceeasi tema

- Paul McCartney va publica o lucrare autobiografica intitulata ''The Lyrics'', care va vorbi despre locurile si circumstantele in care si-a compus cantecele incepand din adolescenta, continuand cu epoca Beatles si perioada care a urmat, informeaza The Guardian. Cartea, ''un autoportret…

- In 2004 revista Rolling Stone clasa trupa The Beatles pe locul 1 pe lista celor 100 cei mai mari artisti ai tuturor timpurilor. Grupul a fost alcatuit din John Lennon vocal, chitara ritmica , Paul McCartney vocal, chitara bas , George Harrison chitara solo si Ringo Starr baterie . La data de 20 ianaurie…

- Pina acum singurul continent al planetei care nu a fost afectat de pandemia de coronavirus, Antarctica inregistreaza primele sale cazuri de imbolnavire – mai multe persoane de la o stație de cercetare chiliana au fost confirmate cu coronavirus, relateaza The Guardian. Presa de limba spaniola a raportat…

- The Hollywood Vampires, grupul fondat de Alice Cooper, Joe Perry (Aerosmith) si actorul Johnny Depp, revine in 2021 cu un nou concert la București dupa cinci ani, noteaza News.ro.Concertul este programat sa aiba loc pe 31 august 2021, la Romexpo, potrivit unui anunt facut de organizatori pe Facebook.…

- Paul McCartney, 78 de ani, a recunoscut ca toți din trupa Beatles au avut probleme psihice. Dupa destramarea formației, el s-a certat cu John Lennon, dar a apucat sa se impace cu el el inainte ca acesta sa fie ucis, Ringo Starr s-a apucat de bautura și George Harrison facea glume pe seama episoadelor…

- In timp ce mulți scriitori se chinuie sa-și vanda romanele cu sute de pagini scrise, o carte a devenit bestseller in Italia, cu toate ca are numai pagini albe. Cartea, care este teoretic despre liderul italian al opozitiei Matteo Salvini, este in topul vanzarilor pe Amazon.