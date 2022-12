Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane au ajuns la spital dupa ce, un autocar cu 33 de ocupanți rasturnat in afara parții carosabile, in localitatea Buteni, județul Arad. Toate cele șapte victime sunt conștiente și cooperante. Celelalte persoane au fost evacuate, nu sunt persoane incarcerate. Autocarul a fost rasturnat pe…

- Șapte persoane au ajuns la spital dupa ce, un autocar cu 33 de ocupanți rasturnat in afara parții carosabile, in localitatea Buteni, județul Arad. Toate cele șapte victime sunt conștiente și cooperante. Celelalte persoane au fost evacuate, nu sunt persoane incarcerate. Autocarul a fost rasturnat pe…

- Planul rosu de interventie a fost activat sambata seara, in judetul Arad, in urma unui accident rutier in care a fost implicat un autocar care transporta 33 de persoane. Accidentul a avut loc la iesire din localitatea Buteni. Autocarul este rasturnat pe partea stanga la un metru adancime intr-un sant.…

- Alerta in județul Arad. Un autocar cu 33 de pasageri a fost implicat intr-un accident in comuna Buteni, chiar in aceasta seara, iar autoritatile au activat planul rosu de interventie. Potrivit Antena 3, autocarul in care se aflau 33 de persoane la bord, s-a rasturnat in aceasta seara la ieșirea din…

- Un autocar in care se aflau 33 de persoane s-a rasturnat in afara partii carosabile, sambata seara, la iesirea din localitatea Cuied catre localitatea Buteni, anunta ISU Arad. Conform sursei citate, s-a activat Planul rosu de interventie. Autocarul este rasturnat pe partea stanga la un metru adancime…

- Planul rosu de interventie a fost activat sambata seara, in judetul Arad, in urma unui accident rutier in care a fost implicat un autocar care transporta 33 de persoane. Accidentul a avut loc la iesire din localitatea Buteni. La fata locului intervin echipaje de descarcerare de la ISU Arad. „Accident…

- Un autocar s-a rasturnat, sambata seara, la ieșire din localitatea Cuied din județul Arad, iar autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție, au transmis reprezentanții ISU. In autocar s-ar afla 33 de persoane. Accidentul a avut loc in aceasta seara pe drumul care face legatura intre localitațile…

- Este COD ROȘU de intervenție in județul Teleorman, dupa ce un microbuz plin cu persoane a fost izbit de o duba care nu a oprit la stop. Un accident extrem de grav s-a produs, sambata dimineața, in Alexandria , dupa ce șoferul unei dube nu a oprit la semnul stop la intersecția strazilor Cuza Voda și…