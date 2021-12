Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca Rusia este gata sa trimita "in orice moment" un negociator din partea guvernului la tratative cu Statele Unite pe tema garantiilor de securitate cerute de Moscova pentru detensionarea crizei legate de Ucraina, transmite Reuters.…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat ca adjunctul ministrului de externe, negociatorul Serghei Riabkov, este gata sa se deplazese oricand in orice țara neutra, pentru a incepe discuțiile cu SUA.Totodata, reprezentatul de la Kremlin a mai spus ca președinții Vladimir Putin și…

- Rusia se va confrunta cu consecinte grele si costuri severe daca presedintele Vladimir Putin va ataca Ucraina, a avertizat duminica Grupul celor mai dezvoltate sapte state ale lumii (G7), intr-un comunicat citat de Reuters, arata News.ro. Serviciile de informatii americane evalueaza ca Rusia…

- Moscova a cerut vineri NATO sa revoce angajamentul formulat in anul 2008 catre Ucraina si Georgia, conform caruia, intr-o zi, aceste doua tari vor deveni membre ale Aliantei, si, de asemenea, sa promita Rusiei ca nu va desfasura in tarile din apropierea sa arme care pot ameninta securitatea acesteia,…

- Presedintii Joe Biden si Vladimir Putin vor discuta, marti, prin sistem video-conferinta, a anuntat sambata seara Casa Alba. Aceasta discutie vine dupa ce secretarul de stat Antony Blinken a spus ca SUA au dovezi ca Rusia a facut planuri pentru un atac la scara larga asupra Ucrainei. El a adaugat ca…

- Rusia vede in dorinta afisata a Ucrainei de a recupera Crimeea, teritoriu anexat de Moscova in 2014, drept o "amenintare directa" la adresa sa, a declarat joi Kremlinul in plina escaladare a tensiunilor dintre cele doua tari, relateaza AFP si Reuters. "De fapt, vedem aceasta ca pe o amenintare…

- Președintele ucrainean Vladimir Zelenskiy a declarat vineri ca a primit informații conform carora un grup de ucraineni și ruși planuiește o lovitura de stat impotriva sa, care ar urma sa aiba loc saptamana viitoare, relateaza CNN și Reuters.Afirmațiile lui Zelenskiy au fost facute in timpul unei conferințe…