Un an prost pentru bogații lumii. Care sunt marii perdanți ai anului 2022 Cei mai bogați oameni din lume au pierdut sume uriașe in 2022. Cel mai grav afectat de incertitudinea de pe piețele mondiale a fost Elon Musk, care a pierdut nu mai puțin de 200 de miliarde de dolari. Anul 2022 a fost unul ce coșmar pentru cei mai bogați oamenii ai lumii. Cei 500 de miliardari , cu cele mai mari averi, au pierdut nu mai puțin de 1.400 de miliarde dolari. Suma este de aproape cinci ori mai mare decat PIB-ul Romaniei. Mulți dintre miliardari și-au sporit considerabil averilein 2020 și 2021 in timpul pandemiei de coronavirus. Anul 2022 le-a adus insa pierderi semnificative din cauza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

