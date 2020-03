Un altfel de freelancer: De la serioasa presa franceza la viata cu patrupezi povestita intr-o carte amuzanta pentru copii #Interviu Ana Maria Florea-Harrison este scriitoare si jurnalista, mare iubitoare de animale si de copii. Judecand cu atentie pasiunile sale, si-a construit un drum frumos si liber in cariera.



A scris o carte pentru copii si acum lucreaza la versiunea audio a cartii "Aventurile lui Riki" si la transformarea povestilor de pe blog scrise de Piciorus, Riki, Bobi, Thomas si Ana, in podcasturi.



De ce porneste in aceasta directie? Tocmai pentru a le veni in ajutor parintilor care, desi iubesc sa le citeasca celor mici o carte, uneori, seara, sunt atat de obositi incat nu mai au putere sa faca… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

