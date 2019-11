Un al doilea bărbat a fost inculpat în cazul camionului cu cadavre de lângă Londra Intre timp, politia din Vietnam, de unde se considera ca ar fi provenit multe dintre victime, a anuntat ca a arestat doua persoane. Descoperirea cadavrelor intr-un camion intr-un complex industrial a scos in evidenta traficul prin care persoane sarace din Asia, Africa si Orientul Mijlociu se aventureaza in calatorii periculoase spre Occident. Presupusul sofer al camionului a fost deja pus sub inculpare pentru omor din culpa, iar vineri politia a anuntat ca Eamon Harrison, un tanar de 23 de ani din Irlanda de Nord, a fost de asemenea inculpat cu 39 de capete de acuzare de omor din culpa,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii britanici care ancheteaza moartea a 39 de migranti intr-un camion au facut vineri apel la doi suspecti dati in urmarire sa se predea, informeaza Reuters. Este vorba de fratii Ronan si Christopher Huges, in varsta de 40, respectiv 39 de ani, a precizat inspectorul-sef detectiv Daniel Stoten.…

- ''Un barbat arestat de Garda in portul Dublin sambata, 26 octombrie, este o persoana de interes in cadrul anchetei noastre pentru crima in legatura cu cele 39 de persoane gasite decedate intr-un camion in Purfleet miercuri, 23 octombrie'', a declarat politia din comitatul Essex, unde a fost descoperit…

- ''Un barbat arestat de Garda in portul Dublin sambata, 26 octombrie, este o persoana de interes in cadrul anchetei noastre pentru crima in legatura cu cele 39 de persoane gasite decedate intr-un camion in Purfleet miercuri, 23 octombrie'', a declarat politia din comitatul Essex, unde a fost descoperit…

- Mo Robinson, un irlandez in varsta de 25 de ani, a fost retinut de politistii din Essex si este interogat de acestia sub suspiciunea de crime multiple, dupa ce a a condus un camion unde se aflau 39 de cadavre, potrivit The Sun, preluat de digi24.ro. Politia crede ca unitatea de tractare - partea din…

- Camionul inmatriculat in Bulgaria plecase marti din Belgia, iar sambata a ajuns pe teritoriul Marii Britanii. Procurori belgieni au confirmat ca vehiculul a fost expediat marti cu vaporul din portul belgian Zeebrugge. Cele 39 de persoane moarte, intre care si un adolescent, au fost gasite…