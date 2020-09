Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures a anuntat, azi, ca reia cursurile in data de 14 septembrie. In primele doua saptamani toate activitatile didactice de predare vor fi programate in sistem online, dupa care se va recurge la un sistem hibrid…

- Noua Unitate de Suport Medical COVID-19, construita in timpul starii de urgenta prin reamenajarea salii polivalente de la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie “George Emil Palade” din Targu Mures, primeste, incepand de luni, primii 10 pacienti infectati cu SARS-CoV-2, proveniti…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Targu Mureș anunța incheierea sesiunii de inscrieri online pentru admitere. Astfel, prin intermediul portalului de inscriere online au fost incarcate 3.358 de dosare, dintre care 1.927 de dosare la programele de studii…

- Aproximativ 500 de candidați vor participa duminica, 19 iulie, la simularea online a examenului de admitere la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Targu Mureș. ”Astfel, cei aproape 500 de candidați iși vor evalua cunostintele dobandite la biologie…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența din Targu Mureș, Spitalul Clinic Județean Mureș și Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Targu Mureș au fost puse intr-o situație jenanta de conducerea Ministerului Sanatații, fiind incluse pe o lista cu 113 centre din…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Targu Mureș anunța ca in zilele de 21 și 22 iulie vor avea loc activitați gratuite de pregatire sportiva pentru candidații care vor susține probe practice la programul de studii de licența Educație Fizica și…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Targu Mureș anunța ca inscrierea candidatilor la concursul de admitere in anul I, pentru toate programele de studii, se va face in perioada 13 iulie 2020, ora 8.00 – 22 iulie 2020, ora 12.00, prin intermediul…