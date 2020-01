Umbra deputatului gorjean Vîlceanu la Finanțe: Finanțistul șef din Gorj "mutat disciplinar" în alt județ Dan Vîlceanu, deputat liberal de Gorj, l-ar fi mutat “disciplinar&" pe șeful Finanțelor dar și pe un coleg al acestuia din județul respectiv dupa ce aceștia au sesizat organele de cercetare penala pentru presupuse ilegalitați ale unei firme condusa de familia Vîlceanu, reiese dintr-o investigație realizata de România Libera. De precizat ca potrivit informațiilor HotNews.ro, deputatul a fost vazut des prin Minister, în ultima perioada. Mișcarea (mutarea “disciplinara&") ar fi fost facuta cu sprijinul actualului ministru de Finanțe, Florin Cîțu, conform… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

