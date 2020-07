Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul roman Deian Boldor, care evolueaza la echipa albaneza de fotbal Partizani Tirana, a fost testat pozitiv la coronavirus, dupa cum a confirmat chiar el pe Instagram, scrie Agerpres.Boldor (25 ani), fost international de tineret, a postat un mesaj in care condamna stirile false publicate despre…

- Albert Celades (44 de ani) a fost zece luni antrenorul lui Valencia. Luni la pranz, tehnicianului i s-a spus ca ramane la echipa. Seara, adio! Venit toamna trecuta la Valencia, pe 11 septembrie, in locul lui Marcelino, destituit surprinzator de patronul Peter Lim, Albert Celades a rezistat doar zece…

- Atacantul roman Florin Andone si portarul uruguayan Fernando Muslera, ambii de la Galatasaray, au suferit accidentari grave in meciul jucat duminica seara in deplasare cu Rizerspor si pierdut cu 0-2 de campioana en titre, in etapa a 27-a a campionatului de fotbal al Turciei. Andone s-a accidentat la…

- Hoffenheim - Leipzig, intalnire programata azi, de la ora 21:30, este partida de deschidere a etapei cu numarul 31 din Bundesliga. In tur, cei de la Leipzig s-au impus cu scorul de 3-1. Partida se anunța a fi spectaculoasa, cel puțin daca judecam dupa meciurile directe și dupa cele 5 etape scurse de…

- "Antrenorul a fost propus administratorului judiciar, administratorul judiciar a avizat contractul, ramane sa-l inregistram la liga. Domnul Dusan Uhrin trebuie sa aiba trei teste in 14 zile, pe care le face in Cehia, apoi poate sa vina si sa intre in anturajul echipei. In momentul acesta nu putea sa…

- Marius Șumudica (49 de ani), antrenor la Gaziantep, in Turcia, se apropie de finalul perioadei de carantina de 14 zile la care a fost supus la revenirea in țara. Antrenorul roman a fost plasat in carantina intr-un camin studențesc, unde temperaturile ridicate inregistrate recent in Turcia il fac sa…

- Antrenorul roman Mircea Lucescu a vorbit, pentru Corriere dello Sport, despre cele doua mari vedete ale fotbalului, Lionel Messi si Cristiano Ronaldo, si a dezvaluit ca, daca amandoi ar fi jucatorii sai, l-ar folosi mai mult pe argentinian. "Sunt doua fenomene, insa in echipa mea Messi…

- Un hot a reusit sa fuga cu aproximativ 50.000 de euro in numerar dupa ce a furat geanta unei femei in fata unei banci din Hamburg, au anuntat miercuri politia germana si mass-media locale, relateaza dpa, citata de Agerpres.