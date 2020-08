Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Dinu (72 de ani), legenda a clubului Dinamo, considera ca formația din Ștefan cel Mare nu a scapat de probleme odata cu evitarea retrogradarii. Astazi, FRF a decis ca numarul echipelor din Liga 1 sa creasca la 16 din sezonul urmator;Astfel, Dinamo, penultima in prima divizie, cu 4 restanțe, s-a…

- Florin Raducioiu (50 de ani), fostul mare atacant al lui Dinamo, considera ca roș-albii meritau sa retrogradeze in Liga a 2-a. Astazi, FRF a decis ca numarul echipelor din Liga 1 sa creasca la 16 din sezonul urmator;Astfel, Dinamo, penultima in prima divizie, cu 4 restanțe, s-a salvat, intrucat din…

- Azi, intr-o sedinta inedita a Comitetului Executiv al FRF, convocata miercuri seara si tinuta in premiera online, a fost aprobata marirea numarului de echipe din Liga 1 de la 14 la 16!Prin decizia de astazi, echipele de pe locurile 12 si 13 (adica 6 si 7 in play-out) scapa de retrogradare, iar ultima…

- FRF a decis ca noul sezon a Ligii I sa aiba la start 16 echipe, in loc de 14, astfel ca nu va retrograda direct nici o formatie din primul esalon. Dinamo, penultima in clasament dupa incheierea play-out-ului, dar și cu cinci meciuri nedisputate, ramane in prima liga, in timp ce Chindia, lanterna roșie,…

- FRF a stabilit, joi, ca editia 2020/2021 a Ligii I va avea 16 echipe, in loc de 14, astfel ca nu va retrograda direct nicio formatie din primul esalon, potrivit news.ro.Dinamo, penultima dupa incheierea play-out-ului, ramane in prima liga, iar Chindia, ultima clasata, va da baraj cu CS Mioveni, locul…

- Dinamo evita retrogradarea. Prin decizia de astazi, echipele de pe locurile 12 si 13 (adica 6 si 7 in play-out) scapa de retrogradare, iar ultima clasata, Chindia, va disputa barajul de mentinere / promovare in Liga 1 cu Mioveni, pe 9 si 12 august. Cele doua partide vor putea fi urmarite pe Digi…

- Florentin Pandele, primarul orasului Voluntari, este cel care a propus acest scenariu. "Am vorbit cu domnul primar acum o saptamana. Am fi de acord sa le cedam locul nostru, daca cei la Dinamo vor retrograda. Nu se poate ca inca un brand din fotbalul romanesc sa dispara, indiferent ca au ajuns…

- Andrei Cristea, 36 de ani, a dat doua pase de gol in victoria de azi a lui Poli Iași, 2-0 cu Chindia, și a dedicat triumful fostului sau antrenor, Ionuț Popa. „Dedic victoria lui Ionuț Popa, o persoana respectata de toata suflarea ieșeana. E antrenorul care mi-a marcat cariera. M-a ajutat in cel mai…