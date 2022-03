Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul maior Stepan Ciobanu, decedat luni, 28 februarie, la 56 ani, in timp ce apara orașul Koprivnițki din centrul Ucrainei, a primit post-mortem titlul de eroul Ucrainei. Cum il descriu apropiații? Luni seara, dintr-un capat alt altul al Europei, rudele lui Stepan Ciobanu au primit vestea cea groaznica. …

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi statelor occidentale sa sporeasca sprijinul militar pentru tara sa, sustinand ca daca Ucraina va fi infranta de Rusia aceasta din urma va ataca apoi restul Europei de Est, incepand cu statele baltice, pentru a ajunge „pana la Zidul Berlinului”, dar…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi statelor occidentale sa sporeasca sprijinul militar pentru tara sa, sustinand ca daca Ucraina va fi infranta de Rusia aceasta din urma va ataca apoi restul Europei de Est, incepand cu statele baltice, pentru a ajunge ''pana

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi statelor occidentale sa sporeasca sprijinul militar pentru tara sa, sustinand ca daca Ucraina va fi infranta de Rusia aceasta din urma va ataca apoi restul Europei de Est, incepand cu statele baltice, pentru a ajunge ''pana la Zidul Berlinului'',…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi statelor occidentale sa sporeasca sprijinul militar pentru tara sa, sustinand ca daca Ucraina va fi infranta de Rusia aceasta din urma va ataca apoi restul Europei de Est, incepand cu statele baltice, pentru a ajunge „pana la Zidul Berlinului”.

- 80% dintre decolarile de urgența efectuate in acest an de catre avionele de lupta ale NATO, dintr-un total de 370, au fost efectuate din cauza unor aeronavele ruse care zburau fara preaviz prea aproape de spațiul aerian al alianței, potrivt unui comunicat de presa NATO preluat de EFE și Agerpres . „Avioanele…

- ​Avioanele de lupta ale NATO au decolat de urgența de aproape 400 de ori în Europa în 2021, în principal pentru a controla aeronave care zburau fara preaviz în apropierea spatiului aerian aliat, din care 80% dintre misiuni au fost ca raspuns la survoluri militare ale Rusiei,…

- Avioanele de lupta ale NATO au decolat de urgenta in 370 de randuri in Europa in anul 2021, in principal pentru a controla aeronave care zburau fara preaviz in apropierea spatiului aerian aliat, din care 80% dintre misiuni, in total 290 de zboruri, au fost ca raspuns la survolurile militare care proveneau…