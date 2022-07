Ultimele clipe ale Roxanei Donisan, povestite de tatăl ei. “N-a avut nimeni curajul să sară în apă să o salveze” Ultimele clipe din viața Roxanei Donisan, romanca ucisa de un rechin in Egipt, au fost surprinse de un turist care a reușit sa pozeze lupta cu rechinul care i-a curmat viața. Roxana ajunsese la geamandura, unde apa avea o adancime de doi metri, cand a fost atacata de rechin. N-a avut practic nicio șansa și nimeni nu a avut curaj sa sara in apa sa o ajute. „Ea a ajuns pana la geamandura. Acolo apa e de maximum 2 metri, unde a inhațat-o rechinul. Sunt poze facute de un turist de pe vasul care era imediat dincolo de geamandura. El a alertat… Nu avea nimeni curajul sa sara in apa sa o salveze. (…)… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Parinții femeii de 44 de ani din Suceava care a murit dupa ce a fost atacata de rechin spun ca au aflat de la televizor. Ei au sperat pana in ultima clipa ca nu este vorba despre fiica lor

