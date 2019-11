Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ALEGERI PREZINDEȚIALE 2019: Primele EXIT POLL-URI. LUPTA pentru turul doi, dintre DANCILA și BARNA, este FOARTE STRANSA Conform unor cifre unui institut care lucreaza pentru partidele de dreapta, obținute de Adevarul, situația EXIT Poll-urilor, la ora 14.00, Klaus Iohannis conduce detasat,…

- „Adevarul“ a obtinut primele EXIT Poll-uri. La ora 14.00, Klaus Iohannis conduce detasat, in timp ce lupta dintre Viorica Dancila si Dan Barna pentru locul doi e foarte stransa, arata cifrele unui institut care lucreaza pentru partidele de dreapta. In schimb, cercetarile primite de PSD arata o diferenta…

- Casele de pariuri din Romania au stabilit cotele pentru alegerile prezidențiale, care vor avea loc pe 10 noiembrie. Bookmakerii au un mare favorit pentru scrutinul de peste cateva zile. Acesta este actualul președinte al Romaniei, Klaus Iohannis. La unele agenții de pariuri, liderul PNL nu are nici…

- Mai sunt 10 zile pana la primul tur al alegerilor prezidențiale, iar in sondajele de opinie se observa ca de pluton s-au desprins patru candidați, care se lupta sa ajunga in turul doi. Klaus Iohannis conduce detașat clasamentul și, mai mult ca sigur, va fi in turul doi, iar pentru finala se mai lupta…

- Partidele politice ce s-au batut in ultimii 29 de ani pentru conducerea Romaniei și-au aruncat in cursa pentru prezidențiale cei mai puternici candidați, asta, teoretic. Candidații cu cele mai mari șanse sa intre in turul 2 la alegerile prezidențiale sunt: Klaus Iohannis, actualul președinte al Romaniei,…

- Candidații cu cele mai mari șanse sa intre în turul 2 la alegerile prezidențiale sunt Klaus Iohannis, actualul președinte al României, Viorica Dancila, actualul prim-ministru al României, Dan Barna, președintele USR și Theodor Paleologu, asul din mâneca Partidului Mișcarea…

- Potrivit unui sondaj realizat de IMAS, la comanda Europa FM, Klaus Iohannis se afla la o distanta considerabila de urmatorii candidati la prezidentiale, cu putin peste 45 de procente. Lupta pentru locul doi este dusa intre Viorica Dancila (PSD), Dan Barna (USR-PLUS) si Mircea Diaconu (ALDE si ProRomania)

- Liderul PSD Viorica Dancila le-a vorbit liderilor județeni, in ședința de marți a Comitetului Executiv Național, despre un „sondaj al ambasadelor” despre candidații la alegerile prezidențiale, cercetare in care șeful PSD a zis ca are incredere, au relatat surse din CEX in exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO.„Dancila…