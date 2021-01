ULTIMA ORĂ! UPDATE! Două persoane lovite de o mașină pe trecerea de pietoni de la Spitalul Județean Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca la trecerea de pietoni din zona Spitalului Județean, doua persoane ar fi fost acroșate de un autoturism. Conducatorul auto se afla la fața locului. Polițiștii efectueaza cercetari. IPJ Vrancea UPDATE! O tanara din Naruja și un tanar din Nereju, ambii in […] Articolul ULTIMA ORA! UPDATE! Doua persoane lovite de o mașina pe trecerea de pietoni de la Spitalul Județean apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca la trecerea de pietoni din zona Spitalului Județean, doua persoane ar fi fost acroșate de un autoturism. Conducatorul auto se afla la fața locului. Polițiștii efectueaza cercetari. IPJ Vrancea Articolul ULTIMA ORA!…

- In jurul orei 10.15, o autospeciala de politie care se deplasa la locul producerii unui eveniment rutier sesizat prin apel 112, avand semnalele acustice și luminoase in funcțiune, a acroșat o femeie care se angajase in traversare in zona unei treceri de pietoni, pe raza localitații Ploscuțeni. Femeia,…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 7:20, in cadrul unei acțiuni desfașurate de polițiștii Biroului Rutier Focșani pe linia siguranței transportului de persoane a fost oprit in trafic un autobuz care circula pe Bulevardul București din municipiu. Autobuzul efectua transport public de persoane in cursa…

- Un pieton a fost lovit de o mașina in urma cu puțin timp, pe DN2, in zona localitații Paunești. „Prin apel 112 a fost anunțat faptul ca un pieton a fost acroșat de un autoturism, pe DN2 la intersecția cu Paunești” a transmis purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea. Vom reveni cu informații. UPDATE! Din…

- Polițiștii Serviciului Rutier intervin la un accident rutier sesizat prin apel 112. Accidentul s-a produs pe DN 2 E 85, in localitatea Popesti, 2 auto fiind implicate. Unul dintre conducatorii auto și un pasager au fost preluați de ambulanța. COMUNICAT IPJ Vrancea, 5 ianuarie 2021 UPDATE! Pompierii…

- Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe DJ 205 D, in afara localitații Valea Sarii. Conform primelor date, un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile, pe sensul de mers Naruja- Focșani, rezultand ranirea ușoara a trei femei, pasagere. Articolul…