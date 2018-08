Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii au identificat, la mitingul diasporei de sambata din Piața Victoriei, un tanar in varsta de 18 ani, ce avea asupra sa un cuțit, informeaza Jandarmeria Capitalei, care precizeaza ca acesta a fost condus la secția de poliție. Alt barbat a fost amendat cu 500 lei pentru acțiuni violente. (Cele…

- O lecție de democrație din import cu modele autohtone Incidentele din ce in ce tot mai grave in Piata Victoriei. In ciuda orei inaintate, protestatarii nu vor sa plece din Piata. Mai mult, doi jandarmi au fost aproape sa fie linsati de protestatari. Doi jandarmi, dintre care unul era femeie, au ajuns…

- La mitingul diasporei din Piata Victoriei s-au inregistrat cateva incidente violente intre manifestanti si fortele de ordine. Jandarmii au folosit tunurile cu apa si gazele lacrimogene dupa ce mai multi protestatari au incercat sa ocupe spatiul din fata Guvernului si au fortat gardurile, aruncand in…

- Mitingul diasporei este nelipsit de incidente! Jandarmii au inlemnit cand au vazut ce avea asupra lui un protestatar din Piața Victoriei. (Oferta speciala playstation) Jandarmii au gasit asupra unui protestatar care se afla in Piața Victoriei, la mitingul diasporei un dispozitiv cu electroșocuri, precizeaza…

- Un barbat care ar fi tulburat ordinea publica in Piata Victoriei a fost ridicat, vineri, in jurul orei 14.00, de jandarmi, anunta reprezentantii Jandarmeriei Capitalei. Ulterior, o alta persoana care avea asupra sa sprayuri cu vopsea a fost dusa la sectie.

- Un grup de 15 persoane a incercat, marti dimineata, sa expuna un banner in zona Piata Victoriei, folosindu-se de cablurile de electricitate din zona Muzeului Antipa, fiind pusa in pericol circulatia, informeaza Jandarmeria Capitalei. Un barbat a fost amendat cu 1.000 de lei.

- Jandarmeria romana l-a retinut, miercuri seara, in Piata Victoriei din Bucuresti, pe cetateanul german Paul-Arne Wagner, jurnalist independent, colaborator al mai multor publicatii, intre care Suddeutsche Zeitung.

- Peste 300 de persoane protesteaza la aceasta ora in Piata Victoriei din Capitala fata de modificarea codurilor penale, iar circulatia este restrictionata in fata Guvernului, o parte dintre manifestanti fiind asezati pe carosabil, dupa ce a avut loc o altercatie cu jandarmii. Proteste au loc miercuri…