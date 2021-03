ULTIMA ORĂ! Piedone suspendă restricțiile recent anunțate pentru sectorul 5 Masurile restrictive anunțate de la nivelul Primariei sectorului 5, inainte ca la nivelul Capitalei sa se ia decizii unitare, se suspenda. De altfel, prefectul Capitalei reacționase ferm dupa aflarea acestei hotarari – VEZI AICI. ”Primarul sectorului 5 suspenda pentru moment dispoziție privind unele masuri pe raza sectorului” – suna anunțul transmis in urma cu scurt […] The post ULTIMA ORA! Piedone suspenda restricțiile recent anunțate pentru sectorul 5 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca la nivelul majoritatii din Consiliul General al Municipiului Bucuresti exista „vointa politica” privind realizarea unui audit cu privire la mandatul precedentei conduceri a Primariei, insa explica faptul ca trebuie ca acest demers sa nu se suprapuna…

- Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 al Capitalei, a fost certat azi de Ludovic Orban in ședința de partid, pentru ca l-ar fi criticat pe primarul general Nicușor Dan, conform unor surse politice citate de adevarul.ro. Ciucu s-a dezlanțuit pe Facebook, unde a postat o poza cu un panou instalat pe trotuar,…

- Pomul de Craciun din centrul capitalei se mai „reține”. Primarul capitalei, Ion Ceban, a menționat, in cadrul ședinței Primariei de astazi, ca bradul ramane pentru cei care vor sa faca fotografii impreuna cu zapada.

- Zeci de blocuri din sectoarele 1, 2, 4, 5 si 6 ale Capitalei au ramas fara caldura si apa calda din cauza unor avarii. Intr-o declarație facuta la sediul Primariei, Nicușor Dan spune ca avariile sunt minore și vor fi rezolvate in aceasta zi. Primarul susține ca in multe alte zone ale Bucureștiului…

- Vaccinarea seniorilor din centrele medico-sociale a debutat in aceasta dimineața in toata țara. In sectorul 4 s-a inceput cu un azil in care sunt cazați 60 de oameni. 40 au ales sa se vaccineze acum.„Ma voi duce personal pentru a discuta si cu ceilalti oameni de acolo tocmai pentru a le explica cat…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca a oprit demolarea unei case cu o istorie de peste 100 de ani, care a fost ridicata dupa planurile arhitectului Ateneului, Albert Galleron."Casele valoroase ale Bucureștiului trebuie pastrate și valorificate, nu distruse. Am oprit azi demolarea unei…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a solicitat sprijinul Guvernului Cițu, fiindca din cauza datoriilor de trei miliarde de lei, conturile PMB sunt blocate și nu se pot face investiții. Printre investitiile blocate din cauza acestei situatii, Nicușor Dan a vorbit despre lucrarile de extindere…