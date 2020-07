ULTIMA ORĂ! INCENDIU la un transformator electric, în Golești Un transformator electric de pe raza localitații Golești a fost cuprins de flacari, sambata dupa-amiaza. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri cu o autospeciala cu apa și spuma și un echipaj al SMURD. Conform unor surse, in jurul orei 18.05 incendiul a fost lichidat. Vom reveni cu informații. imagine cu rol de […] Articolul ULTIMA ORA! INCENDIU la un transformator electric, in Golești apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

