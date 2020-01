Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 31/01/2020 la ora 03:26:45(ora Romaniei) s-a produs in Romania un cutremur cu magnitudinea 5.4 pe scara Richter, la adancimea de 126.463km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orașe: Slanic-Moldova(43km), Covasna(45km), Tirgu Ocna(47km), Onești(48km), Nehoiu(50km) ISU Vrancea : Reguli de comportare in timpul […] Articolul ULTIMA ORA! Cutremur de 5,4 grade in zona seismica Vrancea apare prima data in Monitorul de Vrancea .