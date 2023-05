Stiri pe aceeasi tema

- Primarul capitalei, Ion Ceban, acuza PAS de intimidari și atacari in ajun de alegeri locale. „Am vazut minciuni una peste alta, cei din PAS sunt din ce in ce mai frustrați și vor ataca din toate parțile. Le aduc aminte sa nu acționeze ca niște șacali pe la spate pentru a umili unii oameni”, a spus Ceban,…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a criticat la ședința de astazi a Primariei activitatea consilierilor municipali. Edilul a menționat ca va ruga juriștii și Secretariatul sa verifice „pe cat este de posibil, cate ședințe din ultima perioada ale Consiliului Municipal Chișinau au fost cu adevarat productive,…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, afirma ca in multe localitați din țara asistenții personali nu și-au ridicat salariile pentru lunile ianuarie și februarie, deoarece sumele nu sunt transferate de Guvern. „Pentru aceste doua luni, nici in bugetul capitalei nu au fost efectuate transferuri pentru achitarea…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, roaga PAS și alte partide sa „elibereze jumatate de alee de la Ciocana, sau alte locații unde s-au amplasat și incurca la circulație”. „La fel, este ilegal sa fie utilizate simbolurile statului, cum in acest caz, simbolurile Parlamentului și ale Primariei pe materialele…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, susține ca vrea colaborare cu noua guvernare. „Vedem care va fi noua componența in frunte cu candidatul propus la funcția prim-ministru. Cert este una, suntem gata sa colaboram cu noua echipa. Nu avem de imparțit decat multitudinea de probleme cu care se confrunta țara”,…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, susține ca vrea colaborare cu noua guvernare. „Vedem care va fi noua componența in frunte cu candidatul propus la funcția prim-ministru. Cert este una, suntem gata sa colaboram cu noua echipa. Nu avem de imparțit decat multitudinea de probleme cu care se confrunta țara”,…

- Sala de ședințe a Consiliului Local Balcani, județul Bacau, a fost transformata intr-un salon de make-up. Un consilier local a filmat de la primele ore ale dimineții o manichiurista care a venit cu toata recuzita in salonul improvizat, pentru a le face unghiile angajatelor Primariei din localitate. …

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat in cadrul ședinței de astazi a Primariei ca in doua saptamani de zile, Chișinaul ar putea ramane fara transport public. „Guvernul cere ca Primaria Chișinau sa lanseze licitații pentru diferite servicii municipale, chiar daca municipalitatea are intreprinderi…