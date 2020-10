Ultima lună pentru prelungirea contractelor la Parking Focșani Focșanenii mai au o luna la dispoziție in care pot depune cererile pentru prelungirea contractelor locurilor de parcare rezidențiale din municipiu. Anul acesta, pentru a veni in sprijinul focșanenilor, Parking Focșani a introdus cererile online pentru prelungirea contractelor locurilor de parcare rezidențiale din municipiu dar și pentru plata online. Cererile online pot fi completate accesand […] Articolul Ultima luna pentru prelungirea contractelor la Parking Focșani apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toate școlile iși suspenda cursurile fizic timp de 3 zile, inainte și dupa alegeri, a anunțat vineri seara ministrul Educației. In acest interval, orele vor continua online, a precizat Anisie. Cursurile din instituțiile de invațamant, adica școli, gradinițe și licee vor fi suspendate vineri, 25 septembrie,…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan și primarul municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila, candidați pentru un nou mandat din partea PSD la alegerile din 27 septembrie, au stat de vorba cu focșanenii din cartierul Bahne al municipiului Focșani, le-au ascultat doleanțele și…

- Aplicatia de socializare si partajare video TikTok, foarte populara in randul adolescentilor, a avertizat parintii si utilizatorii in legatura cu unele imagini de la o sinucidere care au fost incorporate in diverse clipuri video, relateaza marti AFP. Inregistrarea video cu un american care isi pune…

- Competiția va avea loc in perioada 17-20 august in Parcul Municipal Federația Romana de Baschet a stabilit, drept loc de disputare a turneelor finale ale campionatelor naționale, ediția 2019-2020, terenurile din Parcul Municipal Ploiești. Turneele vor incepe la 7 septembrie, odata cu intrecerile juniorilor…

- Parking Focșani a introdus cererile online pentru prelungirea contractelor locurilor de parcare rezidențiale din municipiu. Cererile online pot fi completate accesand site-ul societații, http://www.parking-focsani.ro, unde a fost creat un buton special pentru cei care vor sa depuna online aceste cereri…

- 22 de jucatori se vor afla in cantonament in perioada 20-31 iulie Echipa de fotbal seniori a CSM Focșani 2007 pleaca astazi dimineața la Baile Govora pentru un cantonament de 11 zile. Reveniți la final de iunie din lunga pauza de pregatire și competiționala, focșanenii au lucrat vreme de trei saptamani…

- Handbaliștii juniori 1 ai CSS Focșani continua pregatirea pentru viitoarea ediție de campionat care este programata sa inceapa la 20 septembrie. S-au antrenat individual, conform planurilor stabilite de antrenorul emerit, profesorul Lucian Tucan, au lucrat, apoi pe grupuri mici, iar de cateva zile se…